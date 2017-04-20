Батальонная боевая группа НАТО из 1,2 тыс. военных приступает к службе в Эстонии

В Эстонии в четверг состоится торжественная церемония начала боевой службы дислоцированных в стране войск НАТО.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, в военном городке в Тапа Tapa в церемонии примут участие министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna), министр обороны Великобритании Майкл Фэллон (Michael Fallon), министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен (Claus Hjort Frederiksen), а также представитель министерства обороны Франции генерал Дидье Кастр (Didier Castres).

На торжественном построении солдат и офицеров из международного батальона НАТО и вооруженных сил Эстонии будут также присутствовать президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), спикер парламента Эйки Нестор (Eiki Nestor), премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas), командующий Силами обороны генерал Рихо Террас (Riho Terras), заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард (James Everard), командующий командования ОВС НАТО в Брюнссуме (Brunssum) генерал Сальваторе Фарина (Salvatore Farina) и другие представители стран-союзников и Эстонии.

В состав батальона НАТО входит около 1200 военнослужащих из стран НАТО, в том числе более 800 из Великобритании и более 300 из Франции. На вооружении британского контингента танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины. У французского контингента боевая техника представлена танками Leclerc, боевыми машинами пехоты VBCI и бронемашинами VAB.

Французские военные прослужат в Эстонии восемь месяцев, после чего их сменят датчане.

Батальонная боевая группа НАТО будет дислоцироваться в военном городке в Тапа (Tapa) и взаимодействовать с 1-й бригадой сил обороны Эстонии. Руководить ею будет Соединенное королевство.

Войска прибыли в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО 2016 года, согласно которым батальонные боевые группы будут размещены в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.