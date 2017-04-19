Консультативная миссия ЕС передала отделению полиции на Харьковщине алкотестеры на 4 тыс. евро

Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС) передала Нововодолажскому отделению полиции Харьковской области наборы алкотестеров стоимостью 4 тыс. евро.

Как сообщает пресс-служба КМЕС, предоставленное оборудование позволяет выявить водителя в состоянии алкогольного опьянения без анализа его дыхания - на основании анализа образца воздуха в салоне авто. "Наборы алкотестеров также оборудованы беспроводными принтерами, которые позволяют печатать результаты анализа дыхания на месте", говорится в сообщении.

По мнению старшего советника КМЕС по вопросам общей правоохранительной деятельности Тимоти Шилстона, это оборудование позволит уменьшить смертность на дорогах.

"Украина занимает одно из первых мест по уровню аварий и смертности на дорогах. В Западной Европе ежегодно в ДТП гибнет 4 человека на каждые 100 тыс населения. В Украине эта цифра равна 13. Предоставленное сегодня оборудование будет спасать жизни. Именно сохранение жизни граждан является самым важным заданием полиции", - сказал Т.Шелтон.

С конца 2016 года КМЕС передала Нацполиции 30 наборов алкотестеров общей стоимостью 38 тыс евро и провела необходимые тренинги для полицейских Киева, Харькова и Львова.