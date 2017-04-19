Украина и Молдова в конце мая начнут совместный погранконтроль на ПП "Кучурган"

Представители пограничных и таможенных ведомств Украины и Молдовы в конце мая начнут совместный контроль на пограничном пункте "Кучурган" Одесской области.

Как сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, украинская и молдавская стороны уже согласовали и подписали дополнение к Технологической схеме организации совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров в пункте пропуска "Кучурган".

"Осуществление поэтапного совместного контроля в пункте пропуска "Кучурган" начнется уже в конце мая этого года", - сказано в сообщении.

На начальном этапе, который продлится полгода, пограничники Республики Молдова будут находиться на направлении въезда в Республику Молдова (выезда из Украины), а таможенники на направлении выезда из Республики Молдова (въезда в Украину).

После окончания начального этапа, по взаимному согласию, контрольные органы сторон перейдут к осуществлению своей деятельности в полном объеме, в соответствии с ранее принятой Технологической схемой.