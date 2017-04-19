События

17:48 19.04.2017

Украина и Молдова в конце мая начнут совместный погранконтроль на ПП "Кучурган"

Представители пограничных и таможенных ведомств Украины и Молдовы в конце мая начнут совместный контроль на пограничном пункте "Кучурган" Одесской области.

Как сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, украинская и молдавская стороны уже согласовали и подписали дополнение к Технологической схеме организации совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров в пункте пропуска "Кучурган".

"Осуществление поэтапного совместного контроля в пункте пропуска "Кучурган" начнется уже в конце мая этого года", - сказано в сообщении.

На начальном этапе, который продлится полгода, пограничники Республики Молдова будут находиться на направлении въезда в Республику Молдова (выезда из Украины), а таможенники на направлении выезда из Республики Молдова (въезда в Украину).

После окончания начального этапа, по взаимному согласию, контрольные органы сторон перейдут к осуществлению своей деятельности в полном объеме, в соответствии с ранее принятой Технологической схемой.

ВАЖНОЕ

Международный суд ООН ожидает от России и Украины выполнения Минских договоренностей

Ситуация в зоне АТО стабилизировалась, боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ

Суд ООН согласился на введение мер, направленных на защиту прав крымских татар и украинцев в Крыму, однако не в том формате, который просила Украина

Россия должна разрешить в Крыму деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования на украинском языке– Суд ООН

Работники завода и бизнесмен пытались похитить с запорожского предприятия комплектующие к самолетам - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области из-за непогоды полностью обесточено 87 населенных пунктов, 67 – частично

В Финляндии создается Европейский центр по противодействию гибридным угрозам

В Полтаве возобновлен отопительный сезон

Обвинительный акт Насирову будет готов до конца мая, прогнозируют в САП

В Киеве СБУ разоблачила подпольную типографию, печатавшую фальшивые документы для боевиков

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА