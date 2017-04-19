События

17:09 19.04.2017

Россия должна разрешить в Крыму деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования на украинском языке– Суд ООН

Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против России принял решение, согласно которому РФ в Крыму должна обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

"Хотелось бы напомнить, что Российская Федерация должна отвечать своим обязательствам в соответствие с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд считает, что относительно ситуации в Крыму Российская Федерация должна воздерживаться от введения ограничений касательно крымских татар и их сообщества, сохранять их учреждения, включительно с Меджлисом. К тому же, Российская Федерация должна обеспечить доступность образования на украинском языке", - сказал в ходе заседания суда в среду в Гааге его председатель Ронни Абрахам.

Согласно обнародованному на сайте суда в среду решению, 13 судей проголосовали "за" то чтобы Россия воздержалась от сохранения или ведения новых ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

"Против" такого решения проголосовали трое судей: судья из Словакии Петер Томка (Peter Tomka), российский судья ad hoc Леонид Скотников и судья из Китая Хуе Ханын (Xue Hanqin).

Решение суда об обязанности РФ обеспечения образования на украинском языке в Крыму было поддержано судьями единогласно.

Кроме того, Международный суд ООН предписал обеим сторонам воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить рассматриваемый спор. Это решение также было поддержано судьями единогласно.

ВАЖНОЕ

Международный суд ООН ожидает от России и Украины выполнения Минских договоренностей

Ситуация в зоне АТО стабилизировалась, боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ

Суд ООН согласился на введение мер, направленных на защиту прав крымских татар и украинцев в Крыму, однако не в том формате, который просила Украина

Работники завода и бизнесмен пытались похитить с запорожского предприятия комплектующие к самолетам - СБУ

Суд ООН в Гааге отказал во временных мерах в отношении РФ по иску Украины по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области из-за непогоды полностью обесточено 87 населенных пунктов, 67 – частично

Украина и Молдова в конце мая начнут совместный погранконтроль на ПП "Кучурган"

В Финляндии создается Европейский центр по противодействию гибридным угрозам

В Полтаве возобновлен отопительный сезон

Обвинительный акт Насирову будет готов до конца мая, прогнозируют в САП

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
электрические отбойные молотки на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА