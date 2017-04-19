Россия должна разрешить в Крыму деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования на украинском языке– Суд ООН

Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против России принял решение, согласно которому РФ в Крыму должна обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

"Хотелось бы напомнить, что Российская Федерация должна отвечать своим обязательствам в соответствие с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд считает, что относительно ситуации в Крыму Российская Федерация должна воздерживаться от введения ограничений касательно крымских татар и их сообщества, сохранять их учреждения, включительно с Меджлисом. К тому же, Российская Федерация должна обеспечить доступность образования на украинском языке", - сказал в ходе заседания суда в среду в Гааге его председатель Ронни Абрахам.

Согласно обнародованному на сайте суда в среду решению, 13 судей проголосовали "за" то чтобы Россия воздержалась от сохранения или ведения новых ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

"Против" такого решения проголосовали трое судей: судья из Словакии Петер Томка (Peter Tomka), российский судья ad hoc Леонид Скотников и судья из Китая Хуе Ханын (Xue Hanqin).

Решение суда об обязанности РФ обеспечения образования на украинском языке в Крыму было поддержано судьями единогласно.

Кроме того, Международный суд ООН предписал обеим сторонам воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить рассматриваемый спор. Это решение также было поддержано судьями единогласно.