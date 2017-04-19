НОТУ (НТКУ) проиграла очередную апелляцию по иску Euronews о взыскании более EUR10 млн

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляции ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) как правопреемницы Национальной телекомпании Украины (НТКУ) по иску компании Euronews о взыскании с нее EUR10,59 млн, что эквивалентно около 251,76 млн грн.

Об этом сообщается в постановлении данного суда №910/12143/15 от 5 апреля 2016 года, обнародованном в Государственном реестре судебных решений 14 апреля.

"Апелляционную жалобу ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" оставить без удовлетворения, решение хозяйственного суда Киева от 17.10.2016 оставить без изменений… Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Высшем хозяйственном суде Украины в течение 20 дней со дня его принятия", - отмечается в постановлении суда.

Согласно постановлению, 17 октября 2016 года Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с государственной организации "Национальная телекомпания Украины" EUR10,59 млн в пользу компании Euronews. Однако НТКУ обжаловала это решение в суде высшей инстанции.

Ранее, в мае 2016 года, Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении апелляции НТКУ по данному иску. НТКУ подала кассацию, которая позже была отклонена.

"Напомним, что в течение 2013-2014 гг. менеджмент НТКУ не предпринял какие-либо действий по расторжению этого договора, хотя у них были прямые письменные указания это сделать. Кроме того, контролирующие и надзорные органы не обратили внимание на тот факт, что менеджмент НТКУ не имел права подписывать этот договор, не пройдя правовую экспертизу, которая должна выполняться в соответствии с законом. Такое решение суда может нанести непоправимый вред платежеспособности НТКУ, особенно накануне проведения "Евровидения-2017" и больших затрат на это мероприятие", - отмечалось тогда в сообщении НТКУ.

Как сообщалось, договор о создании украинской версии между украинской телекомпанией и международным телеканалом заключен в октябре 2010 года. В 2014 году новое руководство Госкомтелерадио и НТКУ инициировало прекращение отношений как невыгодное с финансовой точки зрения для украинской стороны, а также из-за невозможности влиять на контент украинской версии Euronews.