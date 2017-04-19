События

16:40 19.04.2017

Найдено тело третьего моряка с затонувшего в Керченском проливе сухогруза

Спасатели обнаружили в районе Керченского пролива тело третьего члена экипажа затонувшего в среду утром сухогруза "Герои Арсенала", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Вертолет МЧС России обнаружил и поднял на борт тело третьего члена экипажа потерпевшего крушение судна. Его личность устанавливается", - сказал сотрудник пресс-службы.

Таким образом, остается неизвестной судьба еще восьми моряков.

Ранее спасатели подняли из воды тела двух погибших. Один член экипажа спасен.

В 3:30 мск в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край, Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива по неизвестной пока причине потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (судовладелец Gunes shipping, Турция).

Судно следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту находился экипаж из 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии).

По информации "Росморречфлота", причиной морской катастрофы стал шторм. Сухогруз водоизмещением 3,5 тыс. тонн раскололся надвое и затонул.

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