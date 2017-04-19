Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу на арест имущества Насирова

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу на решение Соломенского районного суда столицы об аресте имущества отстранённого от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", согласно решению апелляционного суда, Р.Насирову возвращаются документы – паспорт гражданина Украина, два паспорта для выезда за границу, дипломатический паспорт и другие документы. Под арестом остаются золотые слитки, несколько часов разных марок, денежные средства, гербовая печать с надписью "ГФС".

Ранее Соломенский райсуд Киева арестовал личные вещи отстраненного главы ГФС: мобильные телефоны, часы и паспорт, которые были изъяты у него при обыске. У него не были арестованы ни счета, ни имущество, ни недвижимость.

Как сообщалось, НАБУ подозревает Р.Насирова в том, что он в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочках сумм платежей с рентной платы за пользование недрами, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко (выехавшего за границу народного депутата Александра Онищенко – ИФ)", что причинило ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн.

2 марта детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания".

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн.

16 марта стало известно, что супруга Р.Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн, сам он вышел из-под стражи. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о намерениях ходатайствовать о наложении ареста на все имущество Р.Насирова.