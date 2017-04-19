Судьба девяти членов затонувшего в Керченском проливе сухогруза остается неизвестной – МЧС

Спасательный плот и шлюпка без людей обнаружены в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в среду.

"Судьба девяти из 12 членов экипажа судна пока остается неизвестной", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее, по его словам, спасатели подняли из воды тела двух погибших моряков, их личности устанавливаются. Один член экипажа спасен.

Для проведения поисково-спасательных работ на береговой линии созданы 16 мобильных групп и три стационарных поста. В районе операции работают 13 морских судов и два вертолета МИ-8 МЧС.

"Проведена подготовка к работам по ликвидации возможного разлива нефтепродуктов. Однако данные воздушной разведки не подтверждают разлива на месте происшествия", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что около в 3:30 мск в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива по неизвестной пока причине потерпел крушение и затонул сухогруз "Герои Арсенала".

Сухогруз под флагом Панамы следовал с грузом зерна из порта Азов Ростовской области в Турцию. На борту судна находился экипаж из 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии).

По информации "Росморречфлота", причиной морской катастрофы стал шторм.

Возбуждено дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).