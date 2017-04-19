Авианосная группа ВМС США идет в направлении Корейского полуострова - Пентагон

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", направляется к берегам Корейского полуострова, сообщило в среду Тихоокеанское командование Соединенных Штатов.

"Авианосная ударная группа "Карла Винсона" направляется на север в Западную часть Тихого океана в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении Командования.

В своем "Фейсбуке" командующий группой контр-адмирал Джеймс Килби написал, что "срок дальнего похода кораблей продлен на 30 дней, чтобы обеспечить устойчивое присутствие в водах вблизи Корейского полуострова".

"Наша задача состоит в том, чтобы заверить союзников и партнеров в неизменности наших обязательств перед Азиатско-Тихоокеанском регионом, - отметил Дж.Килби. - Мы продолжим оставаться стержнем реального морского сдерживания, который предоставляет возможности нашего командования и гибкие варианты сдерживания".

Представитель Пентагона сообщил новостному сайту Военно-морского института США, что авианосная ударная группа "Карла Винсона" может подойти к Корейскому полуострову в начале следующей недели.

По расчетам газеты Stars & Stripes, при максимальной скорости хода в 34,5 мили в час кораблям потребуется около четырех дней, чтобы подойти к полуострову.

По имеющимся данным, в настоящее время авианосная группа идет от берегов Индонезии по Южно-Китайскому морю в северном направлении.

Ранее в апреле в Вашингтоне уже заявляли о том, что "Карл Винсон" направляется к Корейскому полуострову, однако, как выяснилось, на тот момент это не соответствовало действительности.

Как пишет газета The New York Times, когда 12 апреля президент США Дональд Трамп заявил об отправке "армады" к берегам Корейского полуострова, на самом деде "группа двигалась в абсолютно противоположном направлении, чтобы принять участие в учениях с австралийским флотом", в 3,5 тыс. миль к юго-западу от Корейского полуострова.

Со своей стороны газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома написала, что в Белом доме получили неточную информацию от Пентагона о местонахождении авианосца, и поэтому сначала передали неточные данные о передвижениях авианосца. При этом, уточнил этот представитель, Пентагон свою ошибку понял лишь ко вторнику.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца входят ракетный крейсер "Лейк Чемплейн" и два эсминца - "Майкл Мерфи" и "Уэйн Мейер". Кроме того, авианосную группу обычно сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк".

В Южной Корее и Японии не исключают, что КНДР может провести очередную провокацию 25 апреля в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена в КНДР уже был произведен пуск баллистической ракеты, который оказался неудачным.