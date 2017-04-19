Украинская армия занимает 8-е место в Европе по подготовке - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинская армия существенно повысила свою боеспособность и уже занимает 8-е место среди армий Европы.

"Мы ежегодно тратим 5% ВВП на безопасность и оборону - больше, чем некоторые члены НАТО. В настоящее время украинская армия занимает 8-е место в Европе", - сказал он, выступая в Chatham House в Лондоне в среду.

По словам главы государства, это единственная армия, которая не только сталкивается с российской агрессией, но и способна эффективно ее сдерживать. "Это может заставить вас чувствовать себя в безопасности. Это предотвращает агрессию от ваших домов. Разве это не то, что западные зрители должны понимать первую очередь? Я думаю, что должны", - сказал П.Порошенко.

По его словам, Запад должен понимать, что "Кремль одержим своим имперским прошлым". "Стремление России к гегемонии не остановится на Украине. Вчера это были Молдова и Приднестровье, вчера это были Грузия, Абхазия и Осетия. Сегодня это Сирия и Украина. Кто будет следующим?", - подчеркнул П.Порошенко.