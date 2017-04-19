Журналист и соучредитель газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко скончался в больнице после избиения

Один из соучредителей газеты "Новый Петербург", журналист Николай Андрущенко скончался в больнице на 74-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" адвокат Константин Кузьминых в среду.

"Только что мне сообщили, что Андрущенко умер в больнице, не выходя из комы после нападения", - сказал защитник.

По данным СМИ, Н.Андрущенко был избит в Петербурге неизвестными 9 марта 2017 года. Он был госпитализирован и находился в Мариинской больнице в состоянии медицинской комы.

Н.Андрущенко известен как журналист, специализирующийся на правозащитной и криминальной тематике, соучредитель газеты "Новый Петербург", транслировавшей ультраконсервативные настроения.

В мае 2008 года H.Андрущенко было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: 129 (клевета), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 319 (оскорбление представителя власти). Позднее журналист был освобожден, а дело прекратили.

В начале февраля 2008 года H.Андрущенко написал письмо, в котором отказывался от гражданства РФ в знак протеста против "политических репрессий в России, отмены в РФ свободы слова и введения цензуры, закрытия первой частной городской газеты Санкт-Петербурга "Новый Петербург".