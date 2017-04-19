События

12:56 19.04.2017

К Земле летит большой блестящий астероид

Астероид JO25 шириной около полукилометра приближается к Земле. В ночь на 20 апреля он подойдет к Земле на расстояние 1,8 млн км (примерно пять дистанций от Земли до Луны).

Это максимально близкое расстояние приближения подобного космического тела за последние 400 лет, сообщили в американском космическом агентстве НАСА, передает Би-би-си.

При этом в НАСА отметили, что более мелкие космические тела регулярно пролетают мимо Земли и на более близком расстоянии.

Астероид JO25 не несет реальной угрозы планете, хотя и входит в перечень космических объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Если бы подобный астероид столкнулся с Землей, был бы полностью разрушен один из континентов, даже если бы астероид упал в океан, утверждают специалисты.

Астероид будет лететь с рекордно высокой скоростью - около 33 км в секунду, это около 120 тыс. км в час. В момент сближения с Землей астероид за счет его блестящей поверхности можно будет разглядеть даже в небольшие телескопы, сообщает британская телерадиовещательная корпорация.

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