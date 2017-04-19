СБУ пока не имеет новых данных по расследованию убийства журналиста Шеремета, следствие продолжается

В Службе безопасности Украины ничего дополнительного о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета сообщить не могут.

"Пока ничего дополнительного общественности сообщить не можем. Следствие продолжается", - сказал начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук на брифинге в Киеве в среду, отвечая на вопрос о том, как расследуется дело об убийстве П.Шеремета.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб известный журналист П.Шеремет. Взрыв произошел, когда журналист ехал в автомобиле. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, ее в машине не было.