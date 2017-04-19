События

11:12 19.04.2017

Украинское консульство в Ростове выясняет ситуацию с аварией судна в Керченском проливе

Консульство Украины в Ростове-на-Дону выясняют информацию относительно аварии сухогруза с украинцами на борту.

"Консул в Ростове-на-Дону в оперативном контакте с Краснодарским УЧС выясняет ситуацию с аварией судна в Керченском проливе", - говорится в сообщении департамента консульской службы МИД в Twitter.

Как сообщалось, в условиях сильного шторма судно "Герои Арсенала", следовавшее в Турцию с зерном, 19 апреля примерно в 03:40 потерпело крушение в Черном море.

"Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росморречфлота".

Из 12 членов экипажа двое - россияне, в том числе капитан, девять - украинцы, один грузин. В настоящее время известно об одном спасенном члене экипажа.

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