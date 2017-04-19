События

10:28 19.04.2017

В Харьковской области из-за непогоды 24 населенных пункта обесточены полностью и 14 частично

К ликвидации последствий непогоды в Харьковской области привлечены 11 бригад служб жизнеобеспечения города, 12 отделений ГСЧС, 9 бригад АКП "Харьковзеленстрой", сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями по Харьковской области задействована 61 единица техники, 98 дорожных рабочих. Рассыпано песчано-соляной смеси в сутки - 138 куб м, соли – 42 т, расчищено автодорог государственного уровня 116 км, местного уровня 6 км", - говорится в сообщении.

В результате непогоды в Харьковской области обесточены 38 населенных пунктов (24 обесточены полностью и 14 - частично). Ремонтные бригады РЭС проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Дорожные и аварийные службы Харькова и области убирают поваленные деревья и ветки, а также ликвидируют другие последствия непогоды. В "Харьковзеленстрое" уже зарегистрировано 150 заявок на очистку территории от поваленных деревьев и веток.

Во всех подразделениях Харьковского гарнизона ГСЧС введена резервная техника для обеспечения нормального и бесперебойного цикла жизнеобеспечения районов области.

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