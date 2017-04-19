На борту утонувшего в акватории Черного моря сухогруза находилось 9 украинцев, заявляют в МЧС России

Транспортные надзорные службы проверят, насколько исправным был затонувший в Черном море сухогруз перед выходом в рейс, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в международных службах морского поиска и спасения.

"Предварительно, сухогруз мог иметь замечания по части технического состояния, однако, утверждать это однозначно нельзя. Все документы будут проверены", - сказал источник.

Ранее в среду сообщалось, что судно, следовавшее из Азова в Турцию с грузом зерна, потерпело крушение. Сухогруз, по предварительным данным, полностью ушел под воду.

На борту было 12 человек.

Начальник пресс-службы крымского управления МЧС Владимир Иванов сказал "Интерфаксу", что один из двенадцати членов экипажа судна Герои Арсенала поднят на борт в состоянии сильного переохлаждения, еще с четырьмя налажен визуальный контакт.

"Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению, они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Их сильной волной относят от корабля. Пока их состояние непонятно", - сказал В.Иванов.

Он уточнил также гражданство 12 членов экипажа: 9 граждан Украины, 2 - РФ и один - Грузии.

Источник в международных службах морского поиска и спасения сказал, что "предварительно, по докладу экипажа, во время кораблекрушения они столкнулись с сильным штормом. Справиться со стихией экипажу не удалось, и судно затонуло".