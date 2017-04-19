Обесточено неблагоприятными погодными условиями более 150 населенных пунктов Украины – ГСЧС

Неблагоприятными погодными условиями – дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра, обесточено 152 населенных пункта в шести областях Украины с 18 на 19 апреля.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Днепропетровской области отключено 73 населенных пункта, в Харьковской – 38, Полтавской – 35, Херсонской – 4, Кировоградской – 1, Запорожской – 1.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.