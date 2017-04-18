Во время парада по Тегерану провезли ракету с надписью "Смерть Израилю"

Ракета дальнего радиуса действия была продемонстрирована среди прочих образцов иранского военно-промышленного комплекса на параде в Тегеране во вторник по случаю дня Армии. Ракета "Охотник-3" используется для нужд противовоздушной обороны.

Между тем израильские СМИ обратили внимание на то, что на одной из ракет, показанных на параде, был плакат с надписью на фарси, арабском и английском языках "Смерть Израилю".

На параде публике были также показаны поставленные Россией зенитно-ракетные системы С-300, танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия, а также различного вида ракеты и радары, сообщают иранские СМИ.

Парады военно-морской техники прошли в Персидском заливе и на Каспии.