События

15:32 18.04.2017

В Мексике игравший Иуду актер случайно повесился

Исполнение роли Иуды в пасхальной постановке окончилось трагедией для 23-летнего актера в мексиканском городе Танситаро.

Пытаясь изобразить повешение на дереве ученика, предавшего Христа, молодой человек поскользнулся, сбил подставку и повис в воздухе, пишет газета The Daily Mail. Очевидцы попытались реанимировать актера, но он скончался от асфиксии по дороге в больницу.

Похожий трагический инцидент произошел в 2012 году в Бразилии. Актер, изображавший на сцене самоубийство Иуды, также случайно удавился.

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