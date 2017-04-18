Австралия ужесточит правила выдачи рабочей визы иностранцам

Власти Австралии ужесточают правила выдачи иностранцам визы номер 457, позволяющей работать в стране. Как правило, такие визы используются для приема работников в ресторанный бизнес, в медицинские и компьютерные компании, сообщает BBC.

По словам премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, это делается для того, чтобы работодатели нанимали на работу больше граждан страны.

Правительство страны планирует ввести в действие вместо этой визы две новые категории виз с более строгими критериями отбора и меньшим списком разрешенных профессий.

Рабочая виза номер 457 выдается австралийскими властями сроком на четыре года. Она позволяет работнику привезти с собой и свою семью. В 2016 году в Австралии по этим визам находились почти 96 тыс. человек, из них 24,6% составляли граждане Индии, 19,5% - подданные Великобритании, 5,8% - граждане Китая.