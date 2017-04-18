Ночные заморозки, дожди, местами с мокрым снегом - тренд погоды в Украине в ближайшие дни

Погоду в Украине в ближайшие сутки будет определять холодный воздух арктического происхождения, в юго-восточной половине и Карпатском регионе холодный и влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в южной части, восточных, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях дожди, местами с мокрым снегом, в Харьковской и Днепропетровской, на севере Запорожской, Донецкой и Луганской областей сильный мокрый снег, днем на Левобережье небольшой дождь, на Харьковщине умеренные осадки. На Закарпатье умеренные, на Прикарпатье небольшие дожди с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 7-12 м/с, порывы, кроме северной части, 15-20 м/с.

Ночью заморозки в воздухе 0-5°, на почве 3-8°, лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской областях температура 1-6° тепла; днем на Левобережье 3-9° тепла, на Правобережье 7-12° тепла.

В Киеве - без осадков. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 8-10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 апреля самая высокая температура днем была 26,3° в 1920г., самая низкая ночью -4,7° в 1979г.

20 апреля в южной части станы, Кировоградской и Днепропетровской областях в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных и западных областей местами порывы 15-20 м/с.

Ночью заморозки 0-5° (на крайнем юге страны 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 4-9° тепла, в Харьковской, местами Днепропетровской областях 1-3° тепла, в Крыму и Приазовье 7-12°.

В Киеве на 20 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.