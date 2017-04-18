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08:15 18.04.2017

Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку авиаударов США по сирийской авиабазе

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на конституционном референдуме и поблагодарил турецкого лидера за поддержку американских ударов по авиабазе в Сирии, сообщает Белый дом.

В распространенном Белым домом пресс-релизе отмечается, что телефонный разговор Д.Трампа и Р.Эрдогана состоялся в понедельник.

Д.Трамп "поздравил его с недавней победой на референдуме и обсудил действия США в ответ на использование сирийским режимом химоружия 4 апреля", отмечается в документе.

"Президент Трамп поблагодарил президента Эрдогана за поддержку этих действий США, и лидеры согласились с необходимостью приведения к ответственности президента Сирии Башара Асада", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, как сообщил Белый дом, лидеры обсудили вопросы борьбы с ИГИЛ и необходимость сотрудничества в противодействии всем группам, которые используют террористические методы для достижения своих целей.

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