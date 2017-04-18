Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме за проведение конституционной реформы - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил поздравления с победой на конституционном референдуме от американского коллеги Дональда Трампа, пишет турецкое информационного агентство Anadolu.

"Трамп поздравил по телефону президента Эрдогана с победой на воскресном референдуме", - говорится в сообщении, размещенном на сайте.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в конституцию Турции высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против - 48,59% (23 млн 777 тыс. 14). Явка на референдуме составила 86%. При этом жители трех крупнейших городов Турции - Стамбула, Анкары и Измира - голосовали против поправок.