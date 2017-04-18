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04:02 18.04.2017

Кабмин отменил обязательное согласование проектов решений о создании набсоветов госкомпаний и избрании их членов

Кабинет министров Украины отменил обязательное согласование проектов решений о создании, организации деятельности и ликвидации наблюдательных советов государственных предприятий и избрании их членов.

Согласно постановлению №264 от 5 апреля, проект акта по вопросам, связанным с осуществлением Кабинетом министров полномочий субъекта управления или общего собрания субъекта хозяйствования государственного сектора экономики по созданию, организации деятельности и ликвидации наблюдательного совета и исполнительного органа, избранию и прекращению полномочий членов набсовета, председателя и членов исполнительного органа, не подлежит обязательному согласованию со всеми заинтересованными органами, а также Министерством финансов и Министерством экономического развития и торговли.

Согласованию не подлежат и проекты актов о создании правительственной комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации.

Кроме того, проекты вышеуказанных решений и проекты решений об утверждении финансовых планов госкомпаний не подаются Министерству юстиции для проведения правовой экспертизы.

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