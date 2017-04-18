События

00:48 18.04.2017

Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины

Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Украины Роман Насирова, дело в отношении которого расследует Национальное антикоррупционное бюро, избран президентом Федерации дзюдо Украины.

Как сообщается на странице федерации в Facebook, 17 апреля на отчетно-избирательной конференции организации кандидатуру Р.Насирова поддержали 22 делегата из 23 присутствующих.

Как сообщалось, НАБУ подозревает Р.Насирова в том, что он в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочках сумм платежей с рентной платы за пользование недрами, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко (выехавшего за границу народного депутата Александра Онищенко – ИФ)", что причинило ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн.

2 марта детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания".

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн.

16 марта стало известно, что супруга Р.Насирова внесла за него залог в 100 млн грн.

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