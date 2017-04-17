В Турции решили продлить режим ЧС после проведения референдума

Турция намерена продлить длящийся почти девять месяцев режим чрезвычайной ситуации после проведения в стране референдума о поправках к конституции, сообщает в понедельник телеканал NTV.

По информации телеканала, это решение о необходимости продлить режим ЧС, судя по всему, приняли в Совете национальной безопасности страны.

Режим ЧС Турция ввела после попытки военного переворота. Она была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, но планы мятежников провалились. Анкара обвиняет в организации переворота мусульманского богослова Фетхуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает на территории США.