В аэропорту «Борисполь» пограничники задержали находившегося в розыске Интерпола мошенника-россиянина

Украинские пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол за мошенничество.

Как сообщает в понедельник Госпогранслужба, 16 апреля в аэропорту «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска «Киев» задержали гражданина Российской Федерации. Его данные находились в базе Интерпола.

40-летнего россиянина, который прилетел авиарейсом «Стамбул-Киев», разыскивали правоохранительные органы РФ с 2016 года для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3,4 ст. 159 УК РФ - мошенничество.

Задержанного мошенника передали взаимодействующим подразделениям.