Хакеры Shadow Brokers обвинили США во взломе межбанковской системы SWIFT

Хакеры из группы, называющей себя Shadow Brokers ("Теневые брокеры"), опубликовали файлы и документы, свидетельствующие о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США могло получить несанкционированный доступ к расчетной системе SWIFT, передает ВВС.

Согласно опубликованным хакерами данным, подлинность которых пока не установлена, специалисты АНБ, используя уязвимость операционных систем Windows компании Microsoft, могли следить за перемещением денег между банками - преимущественно на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Однако в SWIFT, головной офис которой располагается в Бельгии, заявили, что у них нет данных о случаях несанкционированного доступа к сети.

"У нас нет данных, которые бы говорили о несанкционированном доступе к нашей системе", - говорится в заявлении SWIFT.

Хакерская группировка слила данные об уязвимости в сеть, утверждая, что возможности несанкционированного доступа появились из-за АНБ. На черном рынке такая информация может принести до $2 млн, отмечает ВВС.

АНБ пока не прокомментировало публикацию данных хакеров из Shadow Brokers.

Согласно опубликованным данным, АНБ проникло в системы двух бюро обслуживания SWIFT, в том числе в дубайский офис компании EastNets, специализирующейся на борьбе с отмыванием денег и оказании финансовых услуг.

Если это действительно так, то АНБ могло контролировать сделки с участием банков и других финансовых учреждений во многих странах Ближнего Востока. Однако в EastNets также отрицают случаи несанкционированного доступа к сети.

Эксперты полагают, что опубликованные хакерами данные заслуживают доверия. Мустафа Бассам, исследователь из Университетского колледжа Лондона, считает опубликованную хакерами информацию доказательством того, что АНБ "взломало компьютеры большого числа банков, нефтяных и инвестиционных компаний в Палестине, ОАЭ, Кувейте, Катаре, Йемене и других ближневосточных странах".

Крис Томас, эксперт по кибербезопасности из Tenable, заявил, что документы и файлы, опубликованные Shadow Brokers, говорят о том, что АНБ, получив доступ к SWIFT, теоретически могло не только следить за финансовыми потоками, но также и вмешиваться в финансовые транзакции, проводимые террористическими группировками.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал публикацию данных Shadow Brokers "матерью всех бомб", сравнив таким образом резонанс от публикации с недавним применением США на востоке Афганистана одной из самых мощных неядерных авиабомб.

В конце прошлой недели представители Shadow Brokers сообщили, что им удалось выявить вредоносную программу, якобы разработанную АНБ. Со слов хакеров, они сделали это в знак протеста против политики Дональда Трампа, в частности, за решение атаковать крылатыми ракетами сирийскую авиабазу.

Реакции АНБ на заявление Shadow Brokers тогда не последовало. Shadow Brokers утверждают, что они "не фанаты России или Путина", однако некоторые эксперты в области информационной безопасности предположили, что эти хакеры могут быть связаны с российскими властями.

Россия не комментирует предположения о связи с Shadow Brokers, но ранее неоднократно отрицала свою причастность к кибератакам на иностранные серверы.