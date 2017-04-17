События

09:16 17.04.2017

Во Львове в результате столкновения с рельс сошли 8 товарных вагонов

8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза сошли с рельс в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сегодня утром во Львове, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла сегодня в 4.40 во втором парке железнодорожной станции "Львов".

В результате аварии пострадавших нет, задержки в движении поездов не было.

По предварительным данным, причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

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