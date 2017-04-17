Истребители НАТО будут отрабатывать полеты на малой высоте над территорией Эстонии

Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) самолеты НАТО на неделе будут отрабатывать бреющие полеты над территорией страны.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, истребители Германии Eurofighter будут совершать полеты парами на низких высотах (не ниже 500 футов или 152 метра).

Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.

ВВС НАТО находятся на территории стран Балтии в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда балтийские государства стали членами альянса. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

"Пребывание самолетов НАТО в странах Балтии является частью концепции "умной обороны", целью которой является сбережение ресурсов государств альянса для совместного вклада в различные мощности", - подчеркнули в пресс-службе Сил обороны.

На эстонской авиабазе Эмари в настоящее время базируют самолеты ВВС Германии, которые приняли миссию охраны воздушного пространства стран Балтии 31 августа прошлого года.

Кроме находящихся на эстонской авиабазе в Эмари немецких истребителей, воздушное пространство стран Балтии охраняет также отряд истребителей Нидерландов F-16, базирующихся в литовском Шауляе.