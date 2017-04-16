События

23:10 16.04.2017

На конституционном референдуме в Турции победили сторонники перехода к президентской форме правления

51,35% избирателей Турции на конституционном референдуме высказались за переход от парламентской формы правления к президентской, сообщает государственное информационное агентство Анадолу.

"После подсчета данных с 99,99% участков по территории страны сторонники референдума лидируют, имея 51,35% поддержки… Также осталось подсчитать данные с нескольких зарубежных участков, которые не влияют на итоги голосования", – говорится в сообщении информагентства.

Общее количество голосов составило почти 49 млн – за изменения в конституцию Турции проголосовало 51,36% (24 млн 935 тыс. 426) избирателей, против – 48,64% (23 млн 616 тыс. 345).

Как сообщалось, при положительном исходе референдума власти предлагают внести 18 поправок. В частности, планируется расширить полномочия президента страны и перейти от парламентской формы правления к президентской республике.

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