Меморандум РФ-США по предотвращению воздушных инцидентов в Сирии не действует, США пользуются другими каналами связи – источник

Действие меморандума между РФ и США по предотвращению воздушных инцидентов в Сирии по-прежнему приостановлено, США для связи с РФ используют другие доступные каналы, сообщил "Интерфаксу" в субботу российский военно-дипломатический источник.

"Действие меморандума приостановлено", - сказал он.

"Сирийское небо по меркам военной авиации очень небольшое. Поэтому американская сторона по другим пока доступным каналам, частенько просит у нас разрешение зайти в ту или иную зону сирийского воздушного пространства. Мы понимаем важность обеспечения безопасности полетов и поэтому зачастую идём им навстречу. Но не более", - сказал собеседник "Интерфакса".

По словам источника, меморандум предусматривал постоянное взаимодействие между российским и американским командованием для исключения любых инцидентов в небе Сирии.

"Более того, у ряда офицеров командования нашей авиагруппы в Хмеймиме в ходе контактов сложились хорошие личные отношения с американцами. Подобного взаимодействия в прежнем формате нет", - сказал собеседник "Интерфакса".

Собеседник агентства сказал, что РФ учитывает полеты самолетов американской коалиции в Сирии при составлении маршрутов для своей авиации.

"Российские средства объективного контроля воздушного пространства вместе с дежурящими в небе истребителями Су-30 отслеживают полеты авиации международной коалиции в небе Сирии. Мы учитываем эти данные при составлении маршрутов полетов нашей авиагруппы", - заявил военно-дипломатический источник.

"Коалиция подобными средствами контроля в Сирии не обладает и, соответственно, теперь не располагает данными о маршрутах, эшелонах и районах действия нашей или сирийской авиации", - сказал он.

Россия и США обмениваются информацией по Сирии по существующим каналам, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Однако он сказал, что официально заявить о возобновлении российско-американского механизма по предотвращению инцидентов в Москве не могут.