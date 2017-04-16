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13:09 16.04.2017

Кандидатов в президенты Франции предупредили о террористической угрозе

Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции (DGSI) предупредила некоторых кандидатов президентских выборов о террористической угрозе, сообщила еженедельная газета Journal du dimanche.

"Террористический риск максимален, и наши службы мобилизованы", - приводит издание слова министра внутренних дел Матиаса Фекла, отказавшегося от каких-либо дополнительных комментариев.

По данным издания, DGSI на прошлой неделе проинформировала главных кандидатов президентских выборов о конкретной террористической угрозе для их собственной безопасности или безопасности их избирательных штабов.

Как пишет Journal du dimanche, существует "существенная и непосредственная" угроза, к которой парижская прокуратура относится очень серьезно. Она приступила к предварительному расследованию. Полицейская служба, занимающаяся охраной кандидатов, получила в связи с угрозой подробные инструкции.

В окружении кандидатов Франсуа Фийона и Эмманюэля Макрона подтвердили получение соответствующей информации от правоохранителей, отмечает газета.

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