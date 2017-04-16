Брата Саакашвили лишили права на постоянное проживание в Украине

Экс-президент Грузии и бывший глава администрации Одесской области, а ныне украинский оппозиционный лидер Михаил Саакашвили заявляет, что его брата Давида лишили права на постоянное проживание в Украине, сообщают грузинские СМИ в субботу.

"Ну очень низко! Бизнесменов, которые нас поддерживают, закрывают, а олигархов никто не трогает. Еще я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину", - написал М.Саакашвили на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

"Ничего, прорвемся! Все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути", - пишет М.Саакашвили.