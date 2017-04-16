Порошенко в Пасхальное воскресенье пожелал украинцам мира и благополучия

Президент Украины Петр Порошенко в Пасхальное воскресенье поздравил с праздником своих соотечественников.

"Дорогие украинцы! Желаю всем душевного тепла, здоровья, счастья, а также твердой веры. Веры в Бога и веры в то, что в Украине воцарятся мир и благополучие. Как президент с помощью Всевышнего работал и буду работать над достижением этой цели", - говорится в поздравлении главы государства, обнародованном его пресс-службой в воскресенье.

"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем упомянуть всех героев, павших за Украину. Особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - отметил президент.

Президент также подчеркнул, что особенно приятно – в этом году православные, греко-католики, римо-католики и протестанты отмечают Пасху в один день.