События

07:05 16.04.2017

Порошенко в Пасхальное воскресенье пожелал украинцам мира и благополучия

Президент Украины Петр Порошенко в Пасхальное воскресенье поздравил с праздником своих соотечественников.

"Дорогие украинцы! Желаю всем душевного тепла, здоровья, счастья, а также твердой веры. Веры в Бога и веры в то, что в Украине воцарятся мир и благополучие. Как президент с помощью Всевышнего работал и буду работать над достижением этой цели", - говорится в поздравлении главы государства, обнародованном его пресс-службой в воскресенье.

"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем упомянуть всех героев, павших за Украину. Особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - отметил президент.

Президент также подчеркнул, что особенно приятно – в этом году православные, греко-католики, римо-католики и протестанты отмечают Пасху в один день.

ВАЖНОЕ

Боевики с начала суток 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

МККК передал посылки заложникам в колонию и СИЗО на неподконтрольной Украине части Донбасса – И.Геращенко

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Вице-премьер Кириленко: Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017

80 тонн продуктовых наборов МККК проследовали на неподконтрольный Украине Донбасс

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики за минувшие сутки 29 раз обстреляли силы АТО

В Киеве движение ночного троллейбуса маршрута №91Н закрывается 17 апреля – КГГА

В Турции задержали почти 50 человек по подозрению в подготовке терактов

Порошенко с супругой в Пасхальную ночь приняли участие в богослужении

Новый терминал Одесского аэропорта принял первых пассажиров

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
онлайн магазины термобелья на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА