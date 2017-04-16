Новый терминал Одесского аэропорта принял первых пассажиров

Новый терминал Международного аэропорта "Одесса" принял первых пассажиров.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, начиная с субботнего рейса PS057 Киев (Борисполь) -Одесса, новый терминал будет осуществлять прием и обслуживание пассажиров внутренних рейсов авиакомпаний, выполняющих полеты по маршрутам Киев (Борисполь) – Одесса и Киев (Жуляны) – Одесса.

"После отработки технологий обслуживания внутренних рейсов следующими этапами станут перевод в новый терминал пассажиров чартерных и международных регулярных рейсов", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в начале июля 2011 года Одесский горсовет дал согласие на участие в совместном предприятии ООО "Международный аэропорт "Одесса", созданном для реконструкции КП "Международный аэропорт "Одесса". Вторым участником СП стало ООО Odessa Airport Development Ltd. с уставным капиталом около 1 тыс. грн. Доля Одесского горсовета в СП составила 25%, при этом горсовет внес в уставный капитал имущество Одесского аэропорта общей стоимостью 118,4 млн грн. Уставный капитал СП должен был составить 473,4 млн грн. Оставшуюся часть должна была внести частная компания.

Однако в итоге работы по строительству нового терминала аэропорта проводили за кредитные средства, полученные под залог имущества коммунального предприятия. Реконструировать же взлетно-посадочную полосу частный инвестор вовсе отказался, после чего Мининфраструктуры заявило, что необходимые средства - более 1,6 млрд грн - будут выделены из госбюджета или привлечены под госгарантии, однако эти средства так и не были выделены.

С 2014 по 2016-й годы перспективы реконструкции и развития аэропорта были не ясны из-за расследований Одесской областной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины относительно обстоятельств передачи аэропорта в совместное предприятие. Кроме того, Одесский горсовет длительное время судился за возврат имущества КП "Международный аэропорт "Одесса" в коммунальную собственность. В итоге судебные разбирательства закончились мировым соглашением.

В январе 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости создания фонда с кредитным бюджетным финансированием для реконструкции Одесского аэропорта с тем, чтобы соответствующие работы были окончены до конца года. В феврале министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о намерении начать реконструкцию ВПП Одесского аэропорта в 2017 году.

Контроль над предприятием ООО "Международный аэропорт "Одесса" приписывают бизнесменам Б.Кауфману и А.Грановскому. Они также контролируют управляющую компанию Vertex Hotel Group (отели "Президент Отель" (Киев), "Бристоль", гостиница "Лондонская" (оба – Одесса) и т.д.), журнал "Фокус" и ряд предприятий в финансовом и строительном секторах.

Основные сооружения аэропорта "Одесса" были возведены в 1960-1961 годах. В 1982-м построен грузовой терминал.

Предприятие обеспечивает полеты воздушных судов около 20 отечественных и зарубежных авиакомпаний в 60 стран мира.