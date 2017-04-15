События

21:46 15.04.2017

Факельное шествие "Марш отважных" состоялось в Запорожье

Сотни запорожцев с факелами прошли по центру Запорожья маршем, приуроченному к 99-годовщине освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном.

Как сообщает корреспондент агентства, в субботу вечером в Запорожье порядка 300 молодых людей, представляющих местные национал-патриотические организации "Национальный корпус", "ВО "Свобода", "Правый сектор", ветераны АТО, волонтеры прошли "Маршем отважных" с зажжёнными факелами и национальными флагами Украины по центральному проспекту города.

По словам участников факельного шествия, их акция посвящена 99-той годовщине Крымского похода полковника УНР Петра Балбочана, в ходе которой, в апреле 1918 года войска Украинской народной республики освободили Запорожье (на то время – Александровск - ИФ) от большевиков.

"Не зря Петра Балбочана называли железным полковником - он командовал Запорожским корпусом в составе армии УНР. 14 апреля 1918 года это подразделение украинской армии под его командованием освободило Левобережье Украины, Запорожье, Мелитополь. И под конец апреля от московско-большевистских банд был освобожден Крым. Тогда в Севастополе военно-морским флотом был поднят украинский флаг. Об этом важно знать современным украинцам" - рассказал один из организаторов акции Максим Зайченко.

Во время шествия по центральному проспекту Запорожья активисты скандировали патриотические лозунги и призывали земляков помнить славную историю своей страны, а также очистить землю Украины от российских оккупантов.

Колонну участников акции сопровождали сотрудники полиции.

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