В Киеве проходит многочисленная акция за запрет использования животных в цирках

Более тысячи человек собрались в субботу в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева на акцию за запрет использования животных в цирках, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Выступая с постамента памятника Тарасу Шевченко, основатель зоозащитной инициативы UAnimals Александр Тодорчук подчеркнул, что активисты выступают не против цирков как таковых, а только против эксплуатации животных в них.

В митинге выступили вокалистка группы "ONUKA" Ната Жижченко, участница группы "Panivalkova" Ирина Лузина и др.

Многие из участников акции одеты в костюмы животных или держат самодельные плакаты с надписями "Цирк без жестокости", "Животные не клоуны", "Вы смеетесь – животные плачут", "За кулисами все не так весело", "Они не могут бороться за свои права. Ты можешь" и др. Среди собравшихся много взрослых с детьми и собаками.

На сегодняшний день законы, запрещающие или ограничивающие привлечение животных к цирковым постановкам, действуют в Австрии, Великобритании, Швеции, Австралии, Канаде, Финляндии, многих штатах США и еще в нескольких десятках стран.

В Украине народные депутаты вместе с зоозащитниками уже подали в Верховную Раду сразу два законопроекта, в которых предлагается запретить номера с животными в передвижных и стационарных цирках Украины.

Проект изменений в закон "О защите животных от жестокого обращения" (№5283) предусматривает наравне с передвижными зверинцами, зоопарками и выставками диких животных запретить использовать зверей в передвижных цирках.

Законопроект (№5229) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мер для предотвращения негуманного и жестокого отношения к животным" предлагает внести в Кодекс об админнарушениях статью, запрещающую использовать диких и сельскохозяйственных животных не только в цирках, но и во время проведения любых зрелищных и развлекательных мероприятий.