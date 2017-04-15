Не менее 17 человек стали жертвами наводнений в Иране
По меньшей мере, 17 человек погибли, и еще около 20 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на северо-западе Ирана, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Спасательные команды обнаружили тела 17 погибших после того, как в Азершехре и Аджабшире произошло сильное наводнение, спровоцированное ливневыми дождями", - заявил глава управления кризисными ситуациями в иранской провинции Восточный Азербайджан Халил Сайеи.
Мощные ливневые дожди начались в Восточном Азербайджане накануне.