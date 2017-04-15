События

11:04 15.04.2017

Не менее 17 человек стали жертвами наводнений в Иране

По меньшей мере, 17 человек погибли, и еще около 20 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на северо-западе Ирана, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Спасательные команды обнаружили тела 17 погибших после того, как в Азершехре и Аджабшире произошло сильное наводнение, спровоцированное ливневыми дождями", - заявил глава управления кризисными ситуациями в иранской провинции Восточный Азербайджан Халил Сайеи.

Мощные ливневые дожди начались в Восточном Азербайджане накануне.

ВАЖНОЕ

У Генпрокуратуры Украины нет официальных данных о бегстве четырех экс-"беркутовцев" в РФ

Порошенко подписал указ об изменении структуры аппарата СНБО

КНДР заявляет о готовности ответить ядерным ударом на ядерный удар США

Боевики за сутки 45 раз обстреляли позиции сил АТО, четверо военнослужащих ранены

Наступил 105-й день рождения Ким Ир Сена. Что происходит в КНДР

ПОСЛЕДНЕЕ

Удар США по позициям ИГ в Афганистане привел к ликвидации более 90 боевиков – СМИ

Уникальные фрески в грузинском пещерном монастырском комплексе Вардзиа почти полностью восстановлены после пожара

В Киеве в субботу ветрено, без существенных осадков

Суд избрал "черным трансплантологам" меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога общей суммой 72 млн грн

Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи оккупированного Крыма

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА