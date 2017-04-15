События

07:52 15.04.2017

Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи оккупированного Крыма

Патрульный противолодочный самолет Военно-Морские Силы (ВМС) США P-8A Poseidon в пятницу осуществил очередной разведывательный полет вблизи южного побережья оккупированного Россией Крыма, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, самолет с бортовым номером 168440 и позывным PS146, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вел разведку к юго-западу от оккупированного Севастополя.

После вылета с Сицилии маршрут его полета пролегал над Грецией и Болгарией. В районе болгарского порта Варна он вошел в воздушное пространство над Черным морем, направившись в сторону оккупированного полуострова.

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