События

03:12 15.04.2017

Власти Японии приготовились эвакуировать 57 тысяч граждан из Южной Кореи

Совет национальной безопасности Японии обсудил меры, необходимые для эвакуации 57 тысяч граждан страны из Южной Кореи в случае обострения отношений с КНДР. Как напоминает The Telegraph, в регионе продолжился рост напряженности в связи с возможными ядерными испытаниями Северной Кореи и приближением американской ударной группы к региону.

Токио будет добиваться одобрения Сеула для отправки военных самолетов и военных кораблей вместе с гражданским транспортом для эвакуации. Японские чиновники также выразили беспокойство возможностью проникновения северокорейских шпионов в страну.

Вместе с тем, считают в Токио, что любая излишняя подготовка вызовет тревогу среди общественности. Главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга заявил на пресс-конференции в пятницу, что правительство всегда собирало и анализировало информацию о перемещениях Северной Кореи, но воздерживалось от комментариев по деталям.

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