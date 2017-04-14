Гора мусора накрыла 40 домов на Шри-Ланке

Обрушение горы мусора на жилища в Шри-Ланке привело к гибели по меньшей мере шести человек, сообщают в пятницу индийские СМИ. В частности, среди погибших числятся трое детей.Еще порядка 10 человек получили травмы.

По данным изданий, из-за продолжительных дождей гора мусора на свалке начала смещаться в сторону домов. В дальнейшем отходы загорелись и рухнули на жилища. По последним данным, под завалами оказались 40 зданий.

"Поиск тех, кто выжил (в результате несчастного случая - ИФ) продолжается", - приводят СМИ выдержки из заявления местной полиции.