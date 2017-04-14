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22:57 14.04.2017

Применение США в Афганистане сверхмощной бомбы не следует интерпретировать как сигнал другой стране, заявляют в Пентагоне

Использование американскими военными в Афганистане сверхмощной бомбы не следует трактовать как сигнал какой-то другой стране, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на источник в Пентагоне.

"Представитель ведомства сказал, что применение этого оружия не является сигналом для какой-то другой страны, в том числе и для Северной Кореи", - отмечает агентство.

По данным АП, задача военных заключалась в нанесении удара по террористам из группировки ИГ и наглядно продемонстрировать им, что США всерьез настроены на то, чтобы одержать над ними победу.

Как сообщалось, США в четверг применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу GBU-34/B Massive Ordnance Air Blast. Целью удара было уничтожение тоннелей и пещер, используемых террористами для того, чтобы скрытно перемещаться.

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