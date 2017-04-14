События

21:17 14.04.2017

На сегодня в основном нарушаются социально-экономические права украинцев - Лутковская

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская невысоко оценивает ситуацию с защитой прав человека в Украине, сложившуюся на сегодня.

На вопрос об ее оценке ситуации с защитой прав человека в Украине по 5-бальной шкале, она сказала: "На двойку. Работы еще много".

"На сегодня самой большой проблемой является защита социально-экономических прав. Этот вопрос касается практически всех – работающих, пенсионеров, женщин, детей. Это и зарплата в конвертах и незаконные увольнения, вопрос обеспечения права на работу, право на начисление пенсии согласно тому, как ты заработал", - сказала она в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

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