Юлия Самойлова будет представлять Россию на Евровидении-2018, заявил Эрнст

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст сообщил, что на песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году от России будет участвовать Юлия Самойлова.

"Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", - сказал К.Эрнст в пятницу, отвечая на вопрос, не возникнет ли у России проблем от отказа вещания конкурса в этом году

Говоря о конкурсе 2017 года, он отметил: "Это выбор европейского вещательного союза, потому что они являются организаторами конкурса". "Мне кажется, они в первую очередь должны следить за соблюдением правил, которые вряд ли предусматривают, что сторона, которая проводит конкурс, может вводить ограничение на участие", - сказал К.Эрнст.

Позднее в пятницу Первый канал и холдинг ВГТРК распространили совместное заявление об участии Ю.Самойловой в песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году.

"В следующем году, если Россия будет принимать участие в "Евровидении", вне зависимости от места проведения конкурса и канала, который будет его транслировать, нашу страну на конкурсе представит Юлия Самойлова", - отмечается в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Накануне вечером "Первый канал" заявил, что не будет транслировать в этом году конкурс "Евровидение" из-за отказа украинских властей впускать в страну для участия в нем певицу Ю.Самойлову.