События

15:55 14.04.2017

Боевики с начала суток 24 раза нарушили режим тишины, четверо украинских военных ранены

Четверо украинских военнослужащих ранены в зоне проведения антитеррористической операции с начала суток в пятницу в результате обстрелов боевиков, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток, по состоянию на 15.00, подразделения российско-террористических войск 24 раза нарушили объявленный режим тишины. (…) В результате боевых действий четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Применение противником минометов калибра 120-мм зафиксированы во время обстрелов украинских позиций вблизи населенного пункта Водяное, минометов калибра 82-мм – возле населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Каменка и Екатериновка.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО фактически вдоль всей линии разграничения, констатируют в штабе АТО.

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