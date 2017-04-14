Донецкая фильтровальная станция с начала года обстреливалась более 200 раз – СММ ОБСЕ

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по Украине констатируют, что Донецкая фильтровальная станция с начала 2017 года попадала под обстрелы более 200 раз.

"Мы в СММ привлекли существенные ресурсы в попытках защитить Донецкую фильтровальную станцию в Ясиноватой. Станция, а также размещенные рядом линии электропередач, которые обеспечивают подачу питьевой воды и электроэнергии, с начала года попали под обстрелы более 200 раз и в 8 случаях это привело к прекращению работы станции и обрыву линий электропередач в совокупности на 38 дней", - сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в пятницу в Киеве.

По его словам, прямые попадания снарядов по фильтровальной станции могут спровоцировать экологическую катастрофу. "Я даже не хочу представлять, что случится, если снаряд попадет в резервуар с хлором на фильтровальной станции", - сказал он.

А.Хуг добавил, что наблюдатели пытаются получить гарантии безопасности от сторон, чтобы была возможность ремонтным бригадам нормально работать и устранить повреждения. "Мы отправляем зеркальные патрули с обеих сторон линии столкновения для осуществления мониторинга ремонтных работ, тем самым обеспечивая определенную гарантию для работников своим присутствием и мониторингом", - сказал он, добавив, что эти ремонтные работы часто проводятся под обстрелами.

Таким образом, по его словам, жизнь ремонтных бригад и наблюдателей в этом районе постоянно находится в опасности.