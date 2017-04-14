Зубко допускает провокации с пожарами в лесах и на торфяниках вокруг Киева в преддверии "Евровидения"

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко допускает провокации с пожарами в лесах и на торфяниках вокруг Киева в преддверии международного песенного конкурса "Евровидение" и призывает профильные ведомства и местные власти к превентивным мерам.

"Нам необходимо очень серьезно думать о превентивных мерах и системе мониторинга. В преддверии проведения "Евровидения" я особенно обращаю внимание, Виталий Викторович, ваше, как главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, главы Киевской областной администрации господина Горгана, а также Государственного агентства лесных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов... (осуществить) инженерные меры по разделению секторов на безопасные зоны", - заявил Г.Зубко в ходе заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве в пятницу.

Он отметил, что в данном вопросе возможны провокации.

"После Балаклеи, после Авдеевки, после других вещей мы понимаем, что могут быть дополнительные провокации, чтобы было задымление или повышение пожарной опасности в Киевской области вокруг Киева, поскольку у нас много сил и средств будет оттянуто на проведение "Евровидения" и мне необходимо, чтобы мы превентивно сделали те вещи, которые еще можем сделать до мая", - подчеркнул вице-премьер.