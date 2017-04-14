События

11:54 14.04.2017

Американские военные в Японии готовятся к возможному перехвату северокорейских ракет

Военные США, размещенные на юго-западе Японии в районе Окинавы, принимают меры на случай необходимости перехвата ракет КНДР, сообщило японское телевидение со ссылкой на источники в правительстве страны.

По их данным, американские военнослужащие еще во вторник вечером начали развертывание наземных установок ПВО Patriot PAC-3 в районе базы Корпуса морской пехоты США "Футэмма" в префектуре Окинава, а также на авиабазе Кадена.

В свою очередь Силы самообороны Японии с августа прошлого года дислоцировали аналогичные установки ПВО для защиты резиденции премьер-министра Японии Сидндзо Абэ, министерства обороны, а также в префектурах Тиба и Сайтама, расположенных недалеко от Токио.

В то же время агентство "Дзидзи" приводит мнение неназванного представителя Сил самообороны Японии по поводу возможности развертывания ракет-перехватчиков, чтобы их радиус действия смог бы покрыть всю островную часть Японии, а также территориальные воды.

"В случае одновременного пуска большого количества ракет, перехват станет затруднительным", - сказал он.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте, заявил, что в настоящее время Северная Корея уже может располагать возможностями по нанесению ракетного удара с боеголовками, оснащенными химическими отравляющими веществами, в частности, зарином.

Премьер также созвал Совет национальной безопасности Японии для выработки экстренных мер на случай возникновения критической ситуации вокруг КНДР.

Ранее американская частная разведывательно-аналитическая компания "Стратфор" сообщила, что авианосная группа США в настоящее время находится к западу от японского острова Кюсю и идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР. Там, по сообщению японских СМИ, ссылающихся на источники в Силах самообороны страны, к ним также присоединятся японские боевые корабли.

По данным телеканала "Си-эн-эн", для возможного перехвата северокорейских ракет могут быть использованы наземные и корабельные системы противоракетной обороны США, Японии и Южной Кореи, в том числе американские корабли авианосной группы "Карла Винсона", оснащенные системой ПРО "Иджис".

В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к проведению очередной провокации.

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