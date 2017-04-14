Холодницкий пожурил НАБУ за чрезмерный пиар

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в целом доволен работой антикоррупционных органов, но, говоря о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, считает, что там иногда злоупотребляют пиаром.

"В принципе, я доволен результатами, которые показали антикоррупционные органы за первый год своей работы. Но недоволен чрезмерным пиаром - для органов следствия это плохо. Не зря же есть такое понятие, как "тайна следствия", обеспечивающая независимое расследование дела", - сказал Н.Холодницкий в интервью изданию "Фокус", опубликованном в пятницу.

В качестве примера разглашения "тайны следствия" НАБУ он привел публикацию на сайте Бюро переписки по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировал Пол Манафорт: "Тогда прокурор не давал разрешения разглашать эти данные".

На вопрос о том, что в феврале директор НАБУ Артем Сытник анонсировал появление в деле "черной бухгалтерии" Партии регионов еще одного подозреваемого, Н.Холодницкий сказал: "Нет никакого имени, потому что нет конкретных доказательств. Был один проект, но мы его сразу же вернули на доработку. Больше никакой дополнительной информации нет. Но это не значит, что НАБУ плохо работает. Сбор такой информации требует много времени".

"НАБУ также публично сообщало, что направило подозрение САП по служебным лицам МАУ. Это прямой открытый сигнал возможным подозреваемым: убегайте. Какой смысл говорить общественности, что ты направил подозрение прокурору на согласование? Мол, подпишет - хороший прокурор, не подпишет - плохой?" – привел другой пример руководитель САП.

Он считает, что злоупотребление пиаром превращает следственные действия в шоу. "Коммуникация - вещь важная, но про нее нужно говорить, когда есть результаты, а не в момент проведения обысков, например. Непонятно еще, что мы найдем во время этого обыска, но о нем уже все говорят. Или когда анонсируют задержание, а потом мы неделями и месяцами ждем, когда оно будет. Такие действия превращают следствие в шоу", - заявил Н.Холодницкий.

Комментируя ситуацию с назначением аудитора НАБУ, он заметил: "То, что происходило в Верховной Раде во время голосования за назначение аудитора НАБУ, - это цирк. Здесь я абсолютно поддерживаю НАБУ и общественников. (…) Все почему-то думают, что назначение аудитора как-то повлияет на работу Антикоррупционной прокуратуры. Это совершенно не так".